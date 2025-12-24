Manovra 2026 | le misure principali per il turismo

Nella legge di bilancio 2026, approvata dal Senato e in arrivo alla Camera, sono incluse misure che mirano a sostenere la crescita del settore turistico. Esprimendo soddisfazione dopo il via libera del Senato, il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha dichiarato: «La manovra che prevede misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese rientra nella strategia di rafforzare la filiera sempre più protagonista della crescita economica, culturale e sociale dell’Italia». Il trattamento integrativo del 15 %. L’Esecutivo ha confermato il sostegno ai lavoratori dell’industria del turismo tramite il trattamento integrativo del 15% sulle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e straordinario dal 1° gennaio al 30 settembre 2026. 🔗 Leggi su Panorama.it

