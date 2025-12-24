Manovra 2026 | le misure principali per il turismo
Nella legge di bilancio 2026, approvata dal Senato e in arrivo alla Camera, sono incluse misure che mirano a sostenere la crescita del settore turistico. Esprimendo soddisfazione dopo il via libera del Senato, il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha dichiarato: «La manovra che prevede misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese rientra nella strategia di rafforzare la filiera sempre più protagonista della crescita economica, culturale e sociale dell’Italia». Il trattamento integrativo del 15 %. L’Esecutivo ha confermato il sostegno ai lavoratori dell’industria del turismo tramite il trattamento integrativo del 15% sulle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e straordinario dal 1° gennaio al 30 settembre 2026. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: Manovra, c'è il via libera del Senato. Tasse, bonus e misure per le famiglie: tutte le novità in arrivo nel 2026
Leggi anche: Manovra 2026, maxi emendamento: pensioni, aiuti alle imprese, Tfr, crediti d'imposta e Zes, le novità principali - IL TESTO COMPLETO - PDF
Manovra 2026, tutte le misure. Giorgetti: «Non è austerity». Il governo pone la fiducia sul maxiemendamento; Legge di Bilancio 2025: tutte le novità su tasse, pensioni, famiglia e investimenti per imprese e cultura; Manovra, salta la norma sui lavoratori sottopagati; Legge di bilancio, : le misure presenti in Manovra 2026 -.
Manovra 2026: le misure principali per il turismo - Confermato il sostegno ai lavoratori del turismo e gli incentivi alle imprese. panorama.it
Manovra 2026, tutte le misure dall'Irpef alle pensioni, dalla casa alle imprese: chi ci guadagna e chi perde - Cosa prevede la Manovra da 22 miliardi del Governo Meloni fra taglio dell'Irpef al ceto medio, aumento dell'età pensionabile e addio all'Opzione Donna ... virgilio.it
Manovra 2026: le misure nel testo approvato dal Senato dalla rottamazione ai forfettari - Approvato il 23 dicembre dal Senato, il testo del Ddl Di Bilancio 2026 ora va alla Camera per l’approvazione definitiva prevista entro il 30 dicembre. ntplusfisco.ilsole24ore.com
Legge di Bilancio 2026: anticipazioni sulle novità per lavoro e famiglie
Con l’approvazione della manovra, il Governo Meloni conferma una linea chiara: sostegno al lavoro, alle famiglie e alla casa. Tagli all’Irpef, flat tax sui rinnovi contrattuali, bonus mamma da 720 euro e un nuovo Piano Casa . Queste sono le misure che servon x.com
Stipendi, affitti brevi, Irpef, tasse, libri scolastici: le misure (e le novità) della manovra da 23 miliardi - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.