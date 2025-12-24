La Manovra 2026 introduce la detassazione degli utili distribuiti ai lavoratori, un intervento volto a favorire la partecipazione e il benessere dei dipendenti. Questa misura si inserisce in un quadro di riforme più ampio, che mira a sostenere la crescita economica e la competitività del sistema produttivo. La discussione sulla manovra prosegue, mentre si analizzano gli impatti e le implicazioni di queste novità per imprese e lavoratori.

Roma, 24 dicembre 2025 – Il tira e molla sulle pensioni ha impedito letture più attente ai contenuti della manovra con particolare riferimento a tutto ciò che concorre a sostenere la crescita. Tema cruciale perché anche l’economia italiana ha iniziato a rallentare e in un prossimo futuro verranno meno gli effetti del Pnrr. Comunque non nel breve periodo, nel quale si faranno anzi più sensibili gli incrementi di cassa. Sono così ricomparsi gli stanziamenti per gli incentivi alle imprese regolati dalle due Transizioni 4.0 e 5.0. Come risorse aggiuntive sono state stabilite per la ricerca, per i crediti d’imposta legati agli investimenti nella Zona Unica del Sud, per sostenere le costruzioni anche in relazione al caro materiali, per il Piano Casa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manovra 2026: detassati gli utili distribuiti ai lavoratori

Leggi anche: La manovra in arrivo. Oggi gli ultimi ritocchi. Aumenti detassati, si tratta

Leggi anche: Stipendi con gli aumenti detassati fino a 35mila euro: cosa significa la proposta di Fratelli d'Italia in manovra

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Manovra 2026: detassati gli utili distribuiti ai lavoratori; Legge di Bilancio 2026: in dirittura d'arrivo; Manovra 2026, spunta un nuovo pacchetto da 3,5 miliardi. E slittano le risorse per il Ponte sullo Stretto; Manovra, aumenti contrattuali detassati per 3,8 milioni di dipendenti.

Manovra 2026: detassati gli utili distribuiti ai lavoratori - Sacconi Il tira e molla sulle pensioni ha impedito letture più attente ai contenuti della manovra con particolare riferimento a ... quotidiano.net