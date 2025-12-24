Mano tesa al Leoncavallo | Una banca per trattare il ritorno in via Watteau

Una banca si propone di collaborare con il Leoncavallo, recentemente sfrattato, per facilitare il suo ritorno in via Watteau. La proposta arriva dopo lo sgombro degli occupanti abusivi di via Quarti, che attualmente si trovano senza servizi essenziali. L’iniziativa mira a promuovere un dialogo costruttivo e a trovare soluzioni condivise per il recupero e la riqualificazione degli spazi coinvolti.

Mano tesa al Leoncavallo sfrattato ad agosto e agli occupanti abusivi di via Quarti sgomberati la scorsa settimana e attualmente senza luce e acqua. Il sindaco Giuseppe Sala, nel suo intervento prima del brindisi natalizio con i cronisti, svela che lunedì ha incontrato una delegazione del Leoncavallo. "Ho apprezzato il fatto che quelli del Leonka abbiamo deciso di partecipare al bando comunale che mette a disposizione l'immobile di via San Dionigi – premette il numero uno di Palazzo Marino –. Certo, non è un'operazione economica facilissima per il centro sociale perché i costi di bonifica dell'amianto e ristrutturazione del capannone dismesso sono ingenti.

