Mandas Juve e non solo | quei due portieri in corsa per prendere il posto di nuovo vice-Di Gregorio a partire da gennaio Tutti gli obiettivi

24 dic 2025

Mandas Juve e le alternative per la porta: il greco in lizza con Livakovic e Leali per sostituire il partente Perin, sempre più diretto verso il Genoa. Il valzer dei portieri rischia di diventare il tema più caldo del mercato invernale bianconero, costringendo la dirigenza a ridisegnare le gerarchie tra i pali a stagione in corso. Con l’addio di  Mattia Perin  che appare ormai come una certezza più che una probabilità – spinto dalla ferma volontà dell’estremo difensore di tornare al Genoa per ritrovare la titolarità perduta – la dirigenza della Continassa è costretta a muoversi rapidamente per colmare il vuoto che si creerà alle spalle dell’inamovibile Michele Di Gregorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mandas juve e non solo quei due portieri in corsa per prendere il posto di nuovo vice di gregorio a partire da gennaio tutti gli obiettivi

© Juventusnews24.com - Mandas Juve e non solo: quei due portieri in corsa per prendere il posto di nuovo vice-Di Gregorio a partire da gennaio. Tutti gli obiettivi

