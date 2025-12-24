Mandas Juve e non solo | quei due portieri in corsa per prendere il posto di nuovo vice-Di Gregorio a partire da gennaio Tutti gli obiettivi

Mandas Juve e le alternative per la porta: il greco in lizza con Livakovic e Leali per sostituire il partente Perin, sempre più diretto verso il Genoa. Il valzer dei portieri rischia di diventare il tema più caldo del mercato invernale bianconero, costringendo la dirigenza a ridisegnare le gerarchie tra i pali a stagione in corso. Con l’addio di Mattia Perin che appare ormai come una certezza più che una probabilità – spinto dalla ferma volontà dell’estremo difensore di tornare al Genoa per ritrovare la titolarità perduta – la dirigenza della Continassa è costretta a muoversi rapidamente per colmare il vuoto che si creerà alle spalle dell’inamovibile Michele Di Gregorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mandas Juve e non solo: quei due portieri in corsa per prendere il posto di nuovo vice-Di Gregorio a partire da gennaio. Tutti gli obiettivi Leggi anche: Spalletti Juve (Gazzetta), anche l’ex ct in corsa per prendere il posto di Tudor? C’è un ostacolo che frena questa opzione: tutti i dettagli Leggi anche: Staff Spalletti Juve: dai due assistenti al vice, passando per il preparatore atletico. Tutti gli uomini di fiducia del nuovo allenatore bianconero Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Inter su Muharemovic a gennaio se parte De Vrij. Juventus: idea Mandas se Perin va al Genoa. Milan: per la difesa obiettivi Joe Gomez e Disasi - Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero pronti a correre ai ripari a gennaio in caso di addio di De Vrij. eurosport.it

Lazio: Mandas verso l’addio a gennaio, Juve in pole. Ecco chi può sostituirlo - Possibile un incastro col Genoa per arrivare a Leali ... msn.com

Mandas Lazio, l’addio a gennaio è sempre più probabile: quella big di Serie A si è messa sulle tracce del portiere biancoceleste. Le ultime - Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione nelle prossime settimane Il futuro di Mandas è uno dei temi più caldi di una Ser ... lazionews24.com

Potre scorrevoli in casa bianconera Secondo quello che ha raccontato Pedullà, la Juventus ha gli occhi su Mandas Il Giro si completerebbe con Perin al Genoa e Leali alla Lazio - facebook.com facebook

| La situazione #Mandas- #Juve e #Leali- #Lazio. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.