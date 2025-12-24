Manchester United-Newcastle venerdì 26 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Manchester United e Newcastle si terrà venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 21:00, come unica partita del Boxing Day in questa stagione di Premier League. Di seguito, analizzeremo formazioni, quote e pronostici per un incontro che si preannuncia equilibrato e interessante, nel rispetto delle consuete dinamiche di questa competizione.

La Premier League ha confermato che questa stagione si disputerà una sola partita nel giorno del Boxing Day (26 dicembre), ovvero Manchester United–Newcastle. Così facendo, gli organi decisionali della massima serie calcistica inglese hanno interrotto una lunga tradizione di partite disputate in questa giornata molto attesa iniziata nel 1888. I motivi sarebbero legati al maggiore congestione.

Manchester United-Newcastle, chi vince interrompe la crisi - Manchester United e Newcastle sono partite con grandi ambizioni ma si trovano entrambe staccate dalla zona Champions e reduci rispettivamente da una sconfitta con l’Aston Villa e da un pareggio casali ... gazzetta.it

