Manchester United-Newcastle venerdì 26 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Boxing Day a Old Trafford

La Premier League ha confermato che questa stagione si disputerà una sola partita nel giorno del Boxing Day (26 dicembre), ovvero Manchester United–Newcastle. Così facendo, gli organi decisionali della massima serie calcistica inglese hanno interrotto una lunga tradizione di partite disputate in questa giornata molto attesa iniziata nel 1888. I motivi sarebbero legati al maggiore congestione .

