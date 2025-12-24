Mancavano i documenti di autocontrollo alimentare | sanzione di duemila euro per un bar

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della tenenza di Mascalucia, che, in collaborazione con il personale specializzato del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Catania, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

mancavano i documenti di autocontrollo alimentare sanzione di duemila euro per un bar

© Cataniatoday.it - Mancavano i documenti di autocontrollo alimentare: sanzione di duemila euro per un bar

Leggi anche: Lo spreco alimentare in Italia supera la media europea con 555 grammi pro capite a settimana: l’educazione alimentare a scuola può contrastare un fenomeno che costa 12,5 miliardi di euro all’anno

Leggi anche: Lavoro nero in un bar-ristorante dei Sibillini, scatta la maxi sanzione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.