Maltempo Vigilia la situazione peggiora | rischio esondazione fiumi le zone in pericolo
Una Vigilia di Natale segnata dall’allerta arancione per rischio idrogeologico e mareggiate in Emilia-Romagna. Il maltempo torna a far paura proprio nei giorni di festa, con piogge intense e persistenti, quota neve in abbassamento e livelli dei fiumi in rapido aumento, soprattutto tra Bolognese e Romagna. L’attenzione è massima sui corsi d’acqua: il fiume Idice ha già superato la soglia rossa. Nel suo ultimo monitoraggio, ARPAE segnala che «le precipitazioni delle ultime ore stanno generando innalzamenti dei livelli idrometrici degli affluenti del Reno e dei fiumi romagnoli». Nelle prossime ore sono previste piogge deboli-moderate su tutto il territorio regionale, con una temporanea attenuazione in Romagna e quota neve in rapido calo sul settore occidentale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Emergenza maltempo Italia, piogge torrenziali e danni in più zone: “Restate a casa”. Rischio esondazione
Leggi anche: Fiumi a rischio esondazione, la Regione attiva le misure di protezione civile sugli attraversamenti ferroviari
