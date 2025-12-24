Una Vigilia di Natale segnata dall’allerta arancione per rischio idrogeologico e mareggiate in Emilia-Romagna. Il maltempo torna a far paura proprio nei giorni di festa, con piogge intense e persistenti, quota neve in abbassamento e livelli dei fiumi in rapido aumento, soprattutto tra Bolognese e Romagna. L’attenzione è massima sui corsi d’acqua: il fiume Idice ha già superato la soglia rossa. Nel suo ultimo monitoraggio, ARPAE segnala che «le precipitazioni delle ultime ore stanno generando innalzamenti dei livelli idrometrici degli affluenti del Reno e dei fiumi romagnoli». Nelle prossime ore sono previste piogge deboli-moderate su tutto il territorio regionale, con una temporanea attenuazione in Romagna e quota neve in rapido calo sul settore occidentale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Maltempo Vigilia, la situazione peggiora: rischio esondazione fiumi, le zone in pericolo

