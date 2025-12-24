Maltempo sull’Italia | Natale con allerta rossa in Emilia-Romagna e condizioni difficili in molte regioni
Una perturbazione estesa da Nord a Sud. L'Italia è interessata da una forte ondata di maltempo che sta portando temporali, venti sostenuti e allagamenti su gran parte del territorio nazionale. Le precipitazioni insistenti e i fenomeni atmosferici intensi continuano a creare difficoltà alle infrastrutture e alla viabilità in molte zone. Allerta rossa domani in Emilia-Romagna. Le autorità meteo hanno emesso un'allerta rossa per criticità idraulica prevista per domani nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. L'attenzione è particolarmente alta per il superamento delle soglie di guardia degli affluenti principali, tra cui il fiume Idice, che ha già raggiunto livelli critici.
