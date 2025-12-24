Maltempo Protezione civile della Campania | Attenzione al rischio idrogeologico

La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle precipitazioni piovose di queste ore, in considerazione del quadro meteo in atto e delle valutazioni del Centro Funzionale, raccomanda di prestare attenzione ai fenomeni connessi al rischio idrogeologico, anche in assenza di nuove piogge. Per questo motivo, sulle zone di allerta 1 e 3 ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per temporali fino alle 18 di domani, giovedì 25 dicembre. Si prevede, infatti, la possibilità di un “rischio residuo” che potrebbe portare ancora ruscellamenti, possibile caduta massi e fenomeni franosi in considerazione della saturazione dei suoli, nonostante l’assenza di precipitazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

