maltempo nel bolognese evacuazioni a san lazzaro per il rischio idice

Maltempo Bologna, le piogge intense e l’ allerta meteo confermata anche per la giornata di domani spingono i Comuni del Bolognese ad adottare misure preventive. A San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, è stata emanata un’ ordinanza di evacuazione dei piani interrati e seminterrati nelle aree prossime al torrente Idice, valida da oggi e fino a cessata emergenza. Ordinanza e limitazioni alla circolazione, situazione sotto controllo a Bologna. Il Comune di San Lazzaro ha disposto anche il divieto di transito e di sosta nelle vicinanze dei corsi d’acqua e nelle zone eventualmente esondate. Contestualmente, l’amministrazione invita i cittadini a limitare l’uso dei mezzi privati durante il periodo di allerta, per ridurre i rischi e facilitare eventuali interventi di emergenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

