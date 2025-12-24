Maltempo nel Bolognese evacuazioni a San Lazzaro per il rischio Idice

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maltempo Bologna, le piogge intense e l’ allerta meteo confermata anche per la giornata di domani spingono i Comuni del Bolognese ad adottare misure preventive. A San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, è stata emanata un’ ordinanza di evacuazione dei piani interrati e seminterrati nelle aree prossime al torrente Idice, valida da oggi e fino a cessata emergenza. Ordinanza e limitazioni alla circolazione, situazione sotto controllo a Bologna. Il Comune di San Lazzaro ha disposto anche il divieto di transito e di sosta nelle vicinanze dei corsi d’acqua e nelle zone eventualmente esondate. Contestualmente, l’amministrazione invita i cittadini a limitare l’uso dei mezzi privati durante il periodo di allerta, per ridurre i rischi e facilitare eventuali interventi di emergenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

maltempo nel bolognese evacuazioni a san lazzaro per il rischio idice

© Thesocialpost.it - Maltempo nel Bolognese, evacuazioni a San Lazzaro per il rischio Idice

Leggi anche: Liguria, il maltempo colpisce ancora nella notte, frane ed evacuazioni nel Tigullio e nello spezzino

Leggi anche: Zio accoltella il nipote nel campo nomadi di San Lazzaro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Maltempo in Emilia-Romagna, Idice oltre la soglia: evacuazioni a San Lazzaro (Bologna). Allerta rossa a Natale e neve in Appennino - Attivato anche il Centro operativo regionale (Cor) attivo 24 ore su 24 e in stretto contatto con sindaci e prefetture ... msn.com

Maltempo Emilia-Romagna, Natale con l'allerta rossa. A Bologna a rischio i fiumi. San Lazzaro, ordini di evacuazione - Romagna ha confermato l'allerta arancione per quasi tutto il territorio regionale già in vigore il 24 dicembre, ma, viste le persistenti piogge, ha elevato lo stato d' ... corrieredibologna.corriere.it

maltempo bolognese evacuazioni sanEmilia-Romagna, allerta rossa: possibili esondazioni. Ordinate evacuazioni in alcune aree - Tempo perturbato da oggi, Vigilia di Natale, su gran parte dell'Italia, a causa di una vasta e intensa perturbazione atlantica. msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.