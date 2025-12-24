Maltempo Natale in allerta gialla all' isola d' Elba e nel sud della Toscana | le previsioni
Sarà un Natale all'insegna del maltempo in parte della Toscana e nella zona meridionale della provincia di Livorno. La protezione civile regionale infatti nella giornata di mercoledì 24 dicembre ha esteso l'allerta gialla per rischio idrogeologico diffusa martedì 23 a tutta la giornata di giovedì. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Maltempo in Toscana: Natale con allerta gialla per pioggia e neve. Le zone a rischio
Leggi anche: Isola d'Elba, allerta maltempo: le strade invase dall'acqua a Portoferraio
Temporali a nord ovest e nevicate fino a 500 metri, allerta gialla in 4 regioni; Meteo a Roma e nel Lazio: allerta gialla, maltempo fino a Natale. Migliora a Santo Stefano e Capodanno ma scendono le temperature; Vigilia e antivigilia di Natale con l'allerta meteo anche in Abruzzo; Maltempo: allerta gialla per tutta la vigilia di Natale.
Maltempo, allerta meteo rossa domani 25 dicembre in Emilia Romagna e allerta gialla in cinque regioni - Per domani giovedì 25 dicembre, la Protezione Civile ha valutao una allerta rossa e arancione su alcune zone dell’Emilia- fanpage.it
Allerta Meteo Napoli, a Natale maltempo fino alle 18, poi migliora la sera e a Santo Stefano - Natale e Santo Stefano segnati dal maltempo in Campania: allerta meteo gialla per piogge e temporali, mare agitato, venti forti e possibili nevicate sui ... fanpage.it
Ondata di maltempo sull'Italia, Natale con allerta rossa domani in Emilia Romagna - Allagamenti oggi a Bologna, piogge intense a Matera, Bora forte in Friuli Venezia Giulia ... msn.com
#Maltempo #Campania, grandinata a #Salerno: strade imbiancate alla Vigilia di Natale x.com
Maltempo Liguria, per il giorno di Natale arriva l’Allerta Meteo Gialla - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.