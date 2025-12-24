Maltempo Italia emergenza totale! L’ordine è ufficiale | Evacuate

Il maltempo che sta interessando il Bolognese nelle ultime ore ha spinto l’amministrazione comunale di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, ad adottare misure straordinarie per la tutela della popolazione. Con un’ordinanza urgente, il Comune ha disposto l’ evacuazione dei piani interrati e seminterrati, considerati particolarmente esposti ai rischi legati alle intense precipitazioni in corso. Il provvedimento è entrato in vigore nella giornata di mercoledì 24 dicembre e resterà valido fino alla fine dell’emergenza, in base all’evoluzione delle condizioni meteo e idrogeologiche. Ordinanza valida fino a cessata emergenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

