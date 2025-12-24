Maltempo Italia catastrofe di Natale | allagamenti e disagi enormi Paese bloccato

L’Italia continua a fare i conti con una fase di maltempo prolungato che interessa la grande città ormai da diversi giorni. Dall’inizio della settimana, la zona è interessata da piogge intense e persistenti, accompagnate da cieli coperti e da un’umidità elevata che caratterizza l’intero arco della giornata. Piogge insistenti alla vigilia delle festività: enormi disagi. Le ultime compre natalizie si svolgono quindi sotto gli ombrelli aperti e tra strade bagnate, mentre le luminarie e le decorazioni festive si riflettono sull’asfalto lucido, creando un contrasto tra atmosfera di festa e condizioni meteo tutt’altro che favorevoli. 🔗 Leggi su Tvzap.it

