Maltempo in Toscana | Natale con allerta gialla per pioggia e neve Le zone a rischio

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cessano invece alla mezzanotte di oggi, mercoledì, il codice giallo per vento (pianura, costa, Arcipelago, zone collinari e appenniniche) e alle 12 di domani, giovedì, il codice giallo per rischio neve sui versanti appenninici emiliani e romagnoli L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

maltempo in toscana natale con allerta gialla per pioggia e neve le zone a rischio

© Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: Natale con allerta gialla per pioggia e neve. Le zone a rischio

Leggi anche: Pioggia e neve in Toscana: allerta gialla da stasera. Le zone a rischio

Leggi anche: Maltempo in Toscana: pioggia e temporali forti, allerta gialla per giovedì 30. Le zone a rischio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Scatta l’allerta meteo in Toscana, una vigilia di Natale con pioggia, neve e vento forte: ecco dove; Allerta Meteo Toscana: Vigilia di Natale con pioggia, neve e vento; Maltempo, bufera di Natale con pioggia, vento e neve: allerta meteo arancione da Toscana a Emilia Romagna e Veneto. Le previsioni; Neve a Natale e allerta meteo arancione oggi in Emilia Romagna: tutte le regioni a rischio.

maltempo toscana natale allertaNatale con il maltempo, è ancora allerta gialla - La Sala operativa della protezione civile regionale informa che è estesa all’intera giornata di domani, giovedì 25 dicembre, l’a ... corrieredimaremma.it

Maltempo natale: aggiornamento su pioggia vento neve e allerta arancione in Toscana Emilia Romagna Veneto - Allerta meteo e aree coinvolteAllerta meteo estesa su ampie fasce del Paese: dalle coste tirreniche fino al Nord- assodigitale.it

maltempo toscana natale allertaNatale con allerta meteo. Occhi puntati sull’Abetone, tra neve e voglia di sci. Le immagini dalle webcam - Meteo Toscana, pioggia anche il 25 dicembre: codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico. lanazione.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.