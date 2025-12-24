Cessano invece alla mezzanotte di oggi, mercoledì, il codice giallo per vento (pianura, costa, Arcipelago, zone collinari e appenniniche) e alle 12 di domani, giovedì, il codice giallo per rischio neve sui versanti appenninici emiliani e romagnoli L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Maltempo in Toscana: Natale con allerta gialla per pioggia e neve. Le zone a rischio

Leggi anche: Pioggia e neve in Toscana: allerta gialla da stasera. Le zone a rischio

Leggi anche: Maltempo in Toscana: pioggia e temporali forti, allerta gialla per giovedì 30. Le zone a rischio

