Maltempo in Romagna | pioggia e vento vigili del fuoco al lavoro nel Forlivese

(LaPresse) Pioggia intensa e vento forte stanno colpendo la Romagna dalla scorsa notte, con numerosi interventi dei vigili del fuoco in provincia di Forlì-Cesena a causa del maltempo. Le operazioni si sono concentrate in particolare a Castrocaro Terme e nella valle del Savio. Per la giornata di oggi è stata diramata un’allerta meteo arancione su gran parte della regione. Sotto osservazione i livelli dei fiumi e le aree già fragili e compromesse dalle alluvioni degli scorsi anni. Nelle immagini diffuse dai vigili del fuoco, gli interventi per la rimozione dei tronchi degli alberi caduti e la messa in sicurezza delle zone colpite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

