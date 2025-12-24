Maltempo Emilia-Romagna Natale in allerta rossa | corsi d’acqua oltre la soglia limite
Purtroppo la morsa del maltempo non si allenta neanche per Natale in Emilia-Romagna. Una Vigilia da allerta arancione per rischio piene di fiumi, frane e piene di corsi minori, soprattutto su colline e montagne in quel di Bologna e della Romagna. E non solo, perché nel mirino ci sono anche le coste, dove il rischio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Ondata di maltempo sull’Italia, Natale con allerta rossa domani in Emilia Romagna
Leggi anche: Maltempo in Emilia Romagna, i fiumi fanno paura: piena nel Riminese e soglia rossa superata a Pizzocalvo (Bologna)
Maltempo Emilia-Romagna, piogge intense e neve: vigilia di Natale con allerta meteo arancione; Neve a Natale e allerta meteo arancione oggi in Emilia Romagna: tutte le regioni a rischio; Bologna, le previsioni meteo per i giorni di Natale in Emilia-Romagna; Torna la neve (anche a Natale): ecco dove. Le previsioni meteo in Emilia-Romagna.
Natale,allerta meteo.Emilia sorvegliata - Allerta arancione per la Vigilia di Natale e rischio frane e piene dei fiumi, soprattutto in collina e montagna nel Bolognese e in Romagna. rainews.it
Ondata di maltempo sull'Italia, Natale con allerta rossa domani in Emilia Romagna - Allagamenti oggi a Bologna, piogge intense a Matera, Bora forte in Friuli Venezia Giulia ... msn.com
Allerta meteo rossa in Emilia-Romagna per Natale, piene dei fiumi e frane fanno paura - Romagna, massima attenzione ai fiumi e alto rischio frane a causa delle piogge persistenti. virgilio.it
Maltempo su Emilia Romagna, coste laziali e campane, Sardegna e tra poco riprende a nevicare in Piemonte !!!! - facebook.com facebook
Buonasera a tutti. Sarà una Vigilia di Natale all’insegna del maltempo su molte zone del Paese, con nevicate a quote collinari e montane. Nel corso della notte in arrivo maltempo in intensificazione su Emilia-Romagna e Veneto meridionale. Rovesci sparsi su x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.