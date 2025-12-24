Maltempo Emilia-Romagna Natale in allerta rossa | corsi d’acqua oltre la soglia limite

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Purtroppo la morsa del maltempo non si allenta neanche per Natale in Emilia-Romagna. Una Vigilia da allerta arancione per rischio piene di fiumi, frane e piene di corsi minori, soprattutto su colline e montagne in quel di Bologna e della Romagna. E non solo, perché nel mirino ci sono anche le coste, dove il rischio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

maltempo emilia romagna natale in allerta rossa corsi d8217acqua oltre la soglia limite

© Ildifforme.it - Maltempo Emilia-Romagna, Natale in allerta rossa: corsi d’acqua oltre la soglia limite

Leggi anche: Ondata di maltempo sull’Italia, Natale con allerta rossa domani in Emilia Romagna

Leggi anche: Maltempo in Emilia Romagna, i fiumi fanno paura: piena nel Riminese e soglia rossa superata a Pizzocalvo (Bologna)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Maltempo Emilia-Romagna, piogge intense e neve: vigilia di Natale con allerta meteo arancione; Neve a Natale e allerta meteo arancione oggi in Emilia Romagna: tutte le regioni a rischio; Bologna, le previsioni meteo per i giorni di Natale in Emilia-Romagna; Torna la neve (anche a Natale): ecco dove. Le previsioni meteo in Emilia-Romagna.

maltempo emilia romagna nataleNatale,allerta meteo.Emilia sorvegliata - Allerta arancione per la Vigilia di Natale e rischio frane e piene dei fiumi, soprattutto in collina e montagna nel Bolognese e in Romagna. rainews.it

maltempo emilia romagna nataleOndata di maltempo sull'Italia, Natale con allerta rossa domani in Emilia Romagna - Allagamenti oggi a Bologna, piogge intense a Matera, Bora forte in Friuli Venezia Giulia ... msn.com

maltempo emilia romagna nataleAllerta meteo rossa in Emilia-Romagna per Natale, piene dei fiumi e frane fanno paura - Romagna, massima attenzione ai fiumi e alto rischio frane a causa delle piogge persistenti. virgilio.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.