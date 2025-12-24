Purtroppo la morsa del maltempo non si allenta neanche per Natale in Emilia-Romagna. Una Vigilia da allerta arancione per rischio piene di fiumi, frane e piene di corsi minori, soprattutto su colline e montagne in quel di Bologna e della Romagna. E non solo, perché nel mirino ci sono anche le coste, dove il rischio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maltempo Emilia-Romagna, Natale in allerta rossa: corsi d’acqua oltre la soglia limite

Leggi anche: Ondata di maltempo sull’Italia, Natale con allerta rossa domani in Emilia Romagna

Leggi anche: Maltempo in Emilia Romagna, i fiumi fanno paura: piena nel Riminese e soglia rossa superata a Pizzocalvo (Bologna)

Natale,allerta meteo.Emilia sorvegliata - Allerta arancione per la Vigilia di Natale e rischio frane e piene dei fiumi, soprattutto in collina e montagna nel Bolognese e in Romagna. rainews.it