Maltempo arriva il gelo sull' Italia | pioggia e vento a Natale Convocata l' unità di crisi della Protezione civile

La vasta area depressionaria che insiste sul Mediterraneo occidentale continua a influenzare in modo significativo le condizioni meteorologiche sull’Italia, determinando una fase di marcata instabilità che accompagna il Paese verso le festività natalizie. Il maltempo, annunciato dagli avvisi di avverse condizioni meteorologiche diffusi nei giorni scorsi, sta già causando criticità in diverse. 🔗 Leggi su Feedpress.me

