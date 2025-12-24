Maltempo allerta rossa in Emilia-Romagna Allarme acqua alta a Venezia
L'Italia nella morsa del maltempo proprio nel bel mezzo della Vigilia e del Santo Natale: un vortice ciclonico presente sul Mar Tirreno continuerà a dispensare piogge anche intense e persistenti e nevicate su Alpi e Appennini. Per giovedì 25 dicembre allerta rossa per una parte dell'Emilia-Romagna mentre l' acqua alta a Venezia potrebbe richiedere l'attivazione del Mose. Criticità in Emilia-Romagna. Il bollettino della Protezione Civile indica, come anticipato, un'allerta rossa per criticità idraulica in pianura nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. In particolare, l’attenzione è rivolta ai superamenti della soglia 3 sugli affluenti in destra del fiume Reno con alimentazione collinare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
