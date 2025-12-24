Maltempo allerta meteo per rischio vento forte

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Codice giallo, oggi a Firenze, per rischio vento forte. Lo stabilisce il bollettino meteo del centro funzionale regionale che riguarda, oltre la nostra città, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

