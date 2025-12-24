Maltempo allerta meteo il giorno di Natale

Estesa all'intera giornata di domani, giovedì 25 dicembre, l'allerta di codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore sulle isole dell'Arcipelago e sull'Appennino orientale. Lo rende noto la Sala operativa della Protezione civile regionale.Meteo in Toscana: Vigilia con. Maltempo, allerta meteo il giorno di Natale - Estesa all'intera giornata di domani, giovedì 25 dicembre, l'allerta di codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore sulle isole dell'Arcipelago e sull'Appennino orientale. pisatoday.it

Meteo, allerta arancione e gialla nella vigilia di Natale 2025: le regioni e zone a rischio - Scatta la duplice allerta arancione e gialla nel giorno della Vigilia di Natale 2025: mercoledì 24 dicembre. meteo.it

Allerta Meteo Napoli, a Natale maltempo fino alle 18, poi migliora la sera e a Santo Stefano - Natale e Santo Stefano segnati dal maltempo in Campania: allerta meteo gialla per piogge e temporali, mare agitato, venti forti e possibili nevicate sui ... fanpage.it

METEO. TRA NATALE E CAPODANNO POSSIBILE SVOLTA METEO IN EUROPA CON ANTICICLONE SULLA SCANDINAVIA

ALLERTA MALTEMPO Vigilia di Natale con pioggia, neve e vento forte Codice giallo per rischio idrogeologico sul reticolo minore, sulle isole dell’Arcipelago e sull’Appennino orientale valida per tutta la giornata di oggi. Attese forti raffiche di grecale, quota nev - facebook.com facebook

In Italia è di nuovo maltempo, con allerta gialla in nove regioni x.com

