Maltempo allerta arancione in Emilia-Romagna
Fino a che l'allerta arancione non sarà rientrata, il centro operativo comunale di Bologna resterà operativo. L'Emilia-Romagna è una delle regioni più colpite dai forti nubifragi che si stanno abbattendo in queste ore sul centro Italia. I fiumi Idice e Savio hanno superato la prima soglia d'allerta. Qui invece siamo nel faentino, dove si è ingrossato il Lamone. Piogge intense anche nelle alte Marche e nelle zone più interne della Toscana, dove gli accumuli di acquaa superano i 50mm. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
