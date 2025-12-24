Maltempo a Bologna com’è la situazione in città e provincia | evacuazioni a San Lazzaro Osservati speciali Sillaro e Quaderna

Bologna, 24 dicembre 2025 – L' allerta meteo per la giornata odierna, di colore arancione, ha previsto precipitazioni che nelle ultime ore hanno causato l'innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua e dei rii minori. In serata il livello più critico nella provincia di Bologna è quello dell'Idice. Sorvegliate speciali anche le sezioni vallive dei bacini di Sillaro e Quaderna. Ma per le prossime ore sulle aree collinari e pedecollinari sono previste ulteriori precipitazioni di moderata intensità, con picchi localmente elevati. La situazione a San Lazzaro di Savena: ordinanza di evacuazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

