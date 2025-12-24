Maignan-Milan rinnovo ancora in sospeso | la Juve osserva e i rossoneri studiano le alternative

Il futuro di Mike Maignan continua a tenere il Milan in una posizione di attesa tutt’altro che comoda. Il portiere francese, considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, non ha ancora sciolto le riserve sul rinnovo di contratto, lasciando aperti scenari che la dirigenza rossonera sperava di aver già chiuso. Secondo Sky Sport, nonostante il prolungamento sia una priorità assoluta per il club, dall’entourage del giocatore non sono arrivate le garanzie attese. Una situazione che costringe il Milan a muoversi con cautela, ma anche con lungimiranza. L’idea è chiara: evitare di farsi trovare impreparati qualora il dialogo dovesse arenarsi definitivamente, soprattutto in vista delle prossime finestre di mercato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

