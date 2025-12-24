Madre e figlia inascoltate La giunta deve chiarire

Roberto Badolato, leader della destra portuense, evidenzia come denuncia e richiesta di chiarimenti siano state trascurate nel caso della donna pakistana segregata per 13 anni e della sua giovane figlia. La vicenda ha riacceso il dibattito sull’attenzione delle istituzioni e sulla tutela delle vittime, sollevando questioni di inascolto e mancanza di chiarezza nelle risposte ufficiali.

"Denunce inascoltate e poca chiarezza". L'affondo del leader della destra portuense, Roberto Badolato, che torna a infiammare il dibattito sula vicenda della donna pakistana segregata in casa per 13 anni, e la richiesta d'aiuto di sua figlia, di soli 11 anni, rivolta alle istituzioni. Badolato ha commentato l'accaduto criticando l'operato dell'amministrazione comunale: "Madre e figlia inascoltate? Da parte della Giunta ci saremmo aspettati una comunicazione istituzionale all' interno del Consiglio Comunale più che un messaggio registrato sui social". Puntiglioso il consigliere di Fratelli D'italia, ritenendo che la giunta non abbia operato nella maniera corretta difronte alla richiesta di aiuto della figlia 11enne.

