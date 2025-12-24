Mentre gli europei si svenano pur di rinunciare al gas di Mosca, un’azienda francese si allea con una russa per fabbricare combustibile nucleare in Germania. Intanto il ministro Pistorius getta acqua sugli ardori bellicisti. Prima ancora di parlare con Putin, Macron già ricomincia a fare affari con lui. La duplice intesa si va consumando sul terreno dell’energia nucleare: la francese Framatome e la controllata della russa Rosatom, Tvel fuel company, sono in lizza per fabbricare combustibile nucleare in uno stabilimento a Lingen, nella Bassa Sassonia. Sulla Verità, ne avevamo scritto già a marzo 2024. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Macron voltagabbana: fa già affari con Putin

Macron ancora non si risente con Putin ma già ci sta facendo affari. È la politica. Chissà se nell’Ue lo capiranno. Oggi @LaVeritaWeb è regolarmente in edicola. Poi ci rivediamo il 27. Auguri a tutti! x.com

