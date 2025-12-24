Nuovi attriti tra Usa e Ue, dopo che l’amministrazione Trump ha deciso di vietare l’ingresso a cinque funzionari europei, tra cui l’ex commissario al Mercato interno francese Thierry Breton. Il diretto interessato ha replicato su X, chiedendosi se sia tornata “la caccia alle streghe” dell’ex senatore repubblicano Joseph McCarthy, che nutriva profonda avversione per il comunismo. Ma lui non è stato l’unico a finire nella lista e infatti, come ha spiegato la sottosegretaria di Stato Sarah Rogers, sono finiti nell’elenco delle persone indesiderate anche Anna-Lena von Hodenberg e Josephine Ballon di Hate Aid. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Macron fa il permaloso con gli Usa dopo il visto negato a Breton: “intimidazione e coercizione sul digitale europeo”

Leggi anche: Gli Usa hanno negato il visto all’ex commissario Ue Thierry Breton

Leggi anche: Visto negato a Breton, la Lega sta con gli Usa: “Decidono loro chi far entrare”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Stato palestinese, il passo di Macron fa infuriare gli Usa. Nelli Feroci: “Un gesto di solidarietà” - La decisione presa giovedì sera di annunciare il riconoscimento dello ... quotidiano.net

Tensioni su Salvini, ma lui: “Macron permaloso”. Schlein: “Imbarazza l’Italia” - Ma comunque, quel suo poco istituzionale taches al tram (“attaccati al tram”) rivolto al presidente della Repubblica francese di giorni fa «non è un insulto, dicevo che se proprio vuole la guerra con ... repubblica.it

Salvini raddoppia,'Macron permaloso'. Silenzio di Meloni - Mentre Matteo Salvini insiste col suo attacco quotidiano ad Emmanuel Macron (è troppo "permaloso, ci vada lui in Ucraina" una delle ultime uscite), dal partito di Giorgia ... ansa.it

Le Figaro elogia la centralità di Meloni nel difficile accordo sul Mercosur e irride Macron “salvato” dall’Italia- - facebook.com facebook