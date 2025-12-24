Ma davvero crediamo che qualcuno come dice la destra voglia toglierci il presepe?

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appropriarsi del presepe per difenderlo da una strombettata rimozione è uno dei trucchi, usati dalla destra, più logori di questi giorni pre- natalizi. Funziona sempre – e infatti ritorna puntuale ogni anno – perché evoca l’infanzia, la memoria, la casa, Dio e la famiglia e quindi anche la Patria; e soprattutto perché consente di agitare un fantasma da sostituire alla realtà: «Vogliono toglierci il presepe!», urlano. Nessuno lo vuole togliere, men che meno “ la sinistra “, ma qualche furbacchione fa finta di avere un disperato bisogno di far credere che ci sia un nemico alle porte, pronto a strappare la mangiatoia dalle mani del povero Luca Cupiello. 🔗 Leggi su Lettera43.it

ma davvero crediamo che qualcuno come dice la destra voglia toglierci il presepe

© Lettera43.it - Ma davvero crediamo che qualcuno, come dice la destra, voglia toglierci il presepe?

Leggi anche: Gattuso: «Israele? Qualcuno contesterà ma dovremo far venire voglia a tutti di tifarci. In attacco…»

Leggi anche: Lei prende il podio, lui si mette ai fornelli. Ma in un sistema che fatica ad accettare la leadership femminile, il silenzio maschile è davvero libertà? O è una risposta culturale che dice molto di più?

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.