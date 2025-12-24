Ma come sono conciati? I due vip italiani all’altare così tutti senza parole | come si sono presentati

Due noti vip italiani hanno celebrato il loro matrimonio civile a Pesaro, optando per un rito riservato e semplice. L’evento, caratterizzato da un’atmosfera intima, ha visto i due sposi presentarsi in modo sobrio, senza particolari esagerazioni. La cerimonia ha rappresentato un momento di intimità e semplicità, lontano dalle tradizioni più formali, segnando un passo importante nella loro vita privata.

I due vip italiani sono ufficialmente marito e moglie. Si sono uniti in matrimonio con rito civile a Pesaro, scegliendo una cerimonia estremamente intima e lontana dai canoni tradizionali. A celebrare le nozze, nella cornice di palazzo Gradari, è stato il presidente del consiglio comunale Enzo Belloni, davanti a pochissimi invitati selezionati tra familiari e amici più stretti. A colpire fin da subito è stata la scelta degli sposi di presentarsi all’evento in tuta e scarpe da ginnastica. Entrambi hanno indossato un paio di Nike Air Jordan, un chiaro omaggio alla passione che li accomuna da sempre, quella per il basket. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: “Non si sono presentati”. Sanremo, i due vip gelano così Carlo Conti Leggi anche: Differenziata sì, ma non è per tutti: "Così i ratti si cibano di spazzatura e i marciapiedi sono impraticabili" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. NUOVA OFFERTA DEL GIORNO. Gropponi Doppi di Toro conciati al vegetale. Pieno Fiore. Conciatura robusta, retro leggermente resinato. Colore Marrone Chiaro. Spessore mm. 4 circa. Il "problema" è che sono un po più piccoli della media, quindi li offriamo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.