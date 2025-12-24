Lutto nel mondo dei vigili del fuoco morto l' ex pompiere | Aiutò le persone in tre terremoti

Addio a Franco Moretti. La comunità di Portomaggiore piange il ‘suo’ vigile del fuoco, scomparso nella mattinata di martedì 23. Dopo essere entrato nel Corpo come ausiliario al tramonto degli anni ’60, Moretti ha infatti partecipato ai soccorsi del terremoto del Belice nel 1968, salvo poi essere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Vigili del fuoco in lutto a Portomaggiore, addio al pompiere Franco Moretti

