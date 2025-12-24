. La notizia ha iniziato a circolare con discrezione, come spesso accade nei piccoli centri dove il calcio non è solo sport ma memoria collettiva, identità, appartenenza. Un’assenza improvvisa che pesa, che si avverte nei silenzi degli spogliatoi, nelle bacheche della sede sociale, nei racconti di chi ha vissuto stagioni intense fatte di sacrifici e orgoglio. A Colle Val d’Elsa, il lutto che ha colpito una delle realtà sportive più rappresentative del territorio non è solo quello di una società, ma di un’intera comunità che oggi si ritrova a fare i conti con un vuoto profondo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Lutto nel calcio italiano, addio all’ex giocatore e dirigente

Leggi anche: Lutto nel calcio italiano, addio per sempre ad un mito

Leggi anche: “Addio, campione”. Lutto nel calcio italiano: “Non ti dimenticheremo”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calcio in lutto: addio a Bruno Baveni, colonna del Genoa; Addio a Gianni Melidoni, decano del giornalismo sportivo; Lutto nel mondo del calcio: addio a Giorgio Rumignani; Lutto nel mondo del calcio, cade dal settimo piano e muore sul colpo: addio alla 27enne Malina Guler.

Il calcio italiano piange un mito: addio al tecnico più amato - Un lutto tremendo scuote il calcio italiano, tifosi increduli e in lacrime salutano un tecnico amatissimo che ha lasciato un segno profondo. sportface.it