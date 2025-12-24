Lutto all' ospedale di Pontedera | è scomparso il neurologo Renato Galli

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro lutto colpisce l'ospedale di Pontedera. È scomparso nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, Renato Galli, 66 anni, neurologo al ‘Lotti’ e direttore del dipartimento aziendale delle Specialità mediche dell’ASL Toscana nord ovest.A esprimere il cordoglio alla famiglia del medico, che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

lutto all ospedale di pontedera 232 scomparso il neurologo renato galli

© Pisatoday.it - Lutto all'ospedale di Pontedera: è scomparso il neurologo Renato Galli

Leggi anche: Lutto all'ospedale di Pontedera: è scomparso il dottor Alberto Topi

Leggi anche: Lutto nel mondo della musica: è scomparso il maestro pluripremiato Sandro Di Stefano: aveva 56 anni. Lutto a Frosinone e provincia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

“Ciao Rachele, eri speciale”. Lutto a Pontedera per la morte dell’operatrice sanitaria - Pontedera, 28 aprile 2025 – Lutto a Pontedera per la morta di Rachele Ielpo, 55 anni, operatrice socio sanitaria a Pontedera. lanazione.it

lutto ospedale pontedera 232Addio al cardiologo Alberto Topi, lutto all'ospedale di Pontedera - Lutto in Valdera e nella sanità Toscana per la prematura scomparsa, all'età di 62 anni, del dottor Alberto Topi cardiologo dell'ospedale Lotti di ... gonews.it

Calcio in lutto. Addio a Lazzeretti. Fu attaccante granata e del Tuttocuoio - Calcio di provincia in lutto per la scomparsa di Giancarlo Lazzeretti, avvenuta all’età di 85 anni all’ospedale di Pontedera nella notte tra mercoledì e giovedì. lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.