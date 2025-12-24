Lutto all' ospedale di Pontedera | è scomparso il neurologo Renato Galli
Un altro lutto colpisce l'ospedale di Pontedera. È scomparso nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, Renato Galli, 66 anni, neurologo al ‘Lotti’ e direttore del dipartimento aziendale delle Specialità mediche dell’ASL Toscana nord ovest.A esprimere il cordoglio alla famiglia del medico, che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
