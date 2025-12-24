Lutto a Portici è morta la scrittrice Alessandra Romano Aveva 30 anni
È scomparsa a 30 anni Alessandra Romano, scrittrice di Portici. Affetta da neurofibromatosi da oltre un decennio, Romano si stava preparando a pubblicare il suo nuovo libro,
È morta a 30 anni la scrittrice Alessandra Romano; da 13 anni conviveva con la neurofibromatosi. Il suo prossimo libro, "La ragazza che immaginava i suoni", uscirà postumo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
