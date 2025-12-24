A Castelfranco l’obiettivo era fare tre punti e tre punti sono arrivati. Capitan Paoletti e compagni si sono imposti sulla squadra dell’ex camaiorese Andrea Andreini con il risultato finale di tre set a uno aggiudicandosi la prima frazione 17-25, salvo poi lasciare il secondo set ai padroni di casa sul 25-16. Di nuovo in campo con il piglio giusto, nonostante le difficoltà riscontrate in settimana i bianconeri si sono aggiudicati i due set successivi sul 20-25 e 21-25. Un successo questo che vale il terzo posto con Civita e Jumboffice. Un risultato prezioso che mantiene i versiliesi a soli 5 punti dalla vetta e tre lunghezze da Pontedera primo avversario del 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Upc continua a sognare a occhi aperti. La vittoria a Castelfranco vale il terzo posto

