L’ultima lussuosa proprietà di Cristiano Ronaldo | si arriva solo con barche a noleggio o idrovolanti

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione portoghese investe nel Mar Rosso: due ville extra lusso a Nujuma, resort esclusivo del gruppo Ritz-Carlton, per un valore di oltre 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Cristiano Ronaldo Mondiale, in quella che può essere l’ultima volta a rischio il debutto dopo l’espulsione contro l’Irlanda

Leggi anche: L’orologio di Cristiano Ronaldo dal valore pazzesco: solo 18 pezzi al mondo, in oro bianco e diamanti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.