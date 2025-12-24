L’ultima follia Ue | finanzia il dossier che accusa l’Europa di islamofobia

L’Unione Europea ha recentemente finanziato un rapporto intitolato «Report sull'islamofobia europea», presentato come uno studio sulla discriminazione. Tuttavia, sono emersi dubbi riguardo alla reale finalità del documento, che potrebbe essere stato utilizzato come strumento di lobbying da parte di alcuni gruppi di interesse. Questa vicenda solleva questioni sulla trasparenza e sulle motivazioni dietro le iniziative ufficiali in ambito europeo.

Si intitola «Report sull'islamofobia europea» ed è realizzato ufficialmente per denunciare un presunto pericolo di islamofobia nel vecchio continente ma in realtà dietro il documento si nasconde un'intensa attività di lobbying da parte del mondo islamico. Lo scorso 19 dicembre è stata presentata in un evento online l'ultima edizione del rapporto curato da due professori universitari di nome Enes Bayrakli, capo del Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e direttore del Centro di Ricerca sulla Migrazione e l'Integrazione presso l'Università Turco-Tedesca di Istanbul, e Farid Hafez, professore associato di relazioni internazionali alla William and Mary di Williamsburg in Virginia.

