L’ultima follia di Rep il vaffa alla famiglia In attesa di un grasso grosso Natale greco
Domani è Natale, un momento di festa e riflessione. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di Rep. e le tensioni familiari anticipano un clima diverso. Mentre ci avvicini al 2025, si prospettano sfide e sorprese che potrebbero cambiare il nostro modo di vivere e pensare. In un contesto di attesa, resta importante mantenere un atteggiamento di calma e di rispetto.
Domani è Natale, chi vuol esser lieto sia, ma l’edizione 2025 sarà seppellita da una risata molto particolare. E’ nato un nuovo tormentone,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Canti di Natale censurati e stella cometa bandita, l'ultima follia woke
Leggi anche: Famiglia nel bosco, il papà potrebbe trascorrere il Natale con i tre figli: attesa decisione
la tribuna di Treviso. . Sassi, bottiglie, pietre. Poco importa l'arma, l'ultima follia ultras arrivata al termine di Treviso-Mestre, partita di calcio di Serie D, non ha fatto registrare un bilancio tragico per l'inclinazione del lancio. Eppure solo poche settimane fa una - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.