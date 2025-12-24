Lukaku pronto al rientro sul terreno di gioco

L’attaccante belga torna a disposizione di Antonio Conte. Romelu Lukaku, attaccante azzurro, pronto al rientro in campo dopo il grave infortunio muscolare patito durante il . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

LUKAKU PRONTO AL RIENTRO, LUCCA POTREBBE SALUTARE A GENNAIO: SPUNTA L'IPOTESI CAGLIARI.

lukaku pronto rientro terrenoCalcio Napoli, Lukaku verso il rientro: Conte prudente, obiettivo Supercoppa a Riyad - L'attaccante del Calcio Napoli si avvicina al rientro: Conte non accelera i tempi e l’attaccante punta alla semifinale di Supercoppa ... 2anews.it

Lukaku scalda i motori, ma Conte frena: “Mi dirà lui quando sarà pronto per giocare” - Manca sempre meno al ritorno in campo di Romelu Lukaku. internapoli.it

