Luis Alberto chiarisce | Io all’Inter con Inzaghi? La verità sulle voci del passato

Inter News 24 : risponde l’ex centrocampista della Lazio. Ai microfoni di Fanpage.it, Luis Alberto è tornato a parlare del suo legame professionale con Simone Inzaghi. Il centrocampista spagnolo, ex stella della Lazio, ha dipinto l’attuale allenatore dell’ Inter come un tecnico empatico, capace di comprendere le esigenze dei giocatori grazie al suo passato in campo e abile nel bilanciare la severità con la necessaria serenità nello spogliatoio. Sul fronte mercato, il fantasista ha smentito categoricamente qualsiasi voce riguardante un suo possibile trasferimento ai nerazzurri in passato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Alberto chiarisce: «Io all’Inter con Inzaghi?». La verità sulle voci del passato Leggi anche: Inter, Luis Alberto su Inzaghi: “Senza Covid, la Lazio avrebbe vinto” Leggi anche: Luis Alberto rivela: «Senza il Covid, la Lazio avrebbe vinto lo Scudetto. Su Inzaghi…» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Luis Alberto: “Dopo 3 mesi alla Lazio volevo smettere. Con Lotito ho litigato, non ci parliamo più” - it, tra aneddoti e retrsocena legati soprattutto al periodo trascorso alla Lazio: “Andare con Inzaghi all’Inter non sarebbe ... fanpage.it

Lazio, Luis Alberto chiarisce: "Nessuna minaccia dai tifosi" - Non solo perché la squadra di Tudor ha pareggiato all'ultimo, ma anche perché si è fatta riprendere quasi allo ... corrieredellosport.it

Luis Alberto: “Alla Lazio gente che non sa di calcio, senza Sarri inutile restare. Lotito…” - Le dichiarazioni del calciatore spagnolo tra presente, passato e futuro. msn.com

"Senza la pandemia avremmo potuto vincere quel campionato nel 2020" Ai microfoni di Fanpage.it, Luis Alberto Romero Alconchel si racconta dalle prime esperienze in carriera fino alle grandi stagioni con la maglia della Lazio - facebook.com facebook

Lazio, Luis Alberto: “Conosciamo tutti Lotito, per fortuna non è più il mio presidente” x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.