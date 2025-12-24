L’Ue contro gli Usa dopo il divieto di accesso a Thierry Breton | Inaccettabile pronti a reagire in modo rapido e deciso

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Se necessario reagiremo in modo rapido e deciso per difendere la nostra autonomia normativa da misure ingiustificate». È con queste parole che la Commissione Ue ha alzato la voce contro a decisione degli Usa di negare l'accesso a cinque cittadini europei, tra cui l'ex commissario europeo Thierry Breton. Un cortocircuito che l'esecutivo europeo ha sottolineato mettendo a contrasto la decisione della Casa Bianca con la « libertà di espressione » e il «mercato unico aperto» che regolano l'Unione europea. «È basato su regole, con il diritto sovrano di regolamentare l'attività economica in linea con i nostri valori democratici e gli impegni internazionali.

