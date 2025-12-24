Lucrezia Paulis è stata l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus, speciale scherma. La schermitrice nativa di Roma, medaglia di bronzo nella gara a squadre di spada agli Europei di Genova, si è raccontata a 360° con particolare attenzione agli obiettivi futuri della sua giovane carriera. L’atleta classe 2003 inizia con un rapido bilancio della sua annata: “Direi che chiudo questo 2025 come un anno molto soddisfacente. Sono molto contenta di quanto fatto”. Lucrezia Paulis racconta i suoi primi passi in questo sport: “ Ho iniziato molto presto all’età di 6 anni circa. Sono di Ariccia, una delle mie sorelle più grandi faceva pattinaggio artistico e l’ho accompagnata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lucrezia Paulis: “La determinazione compensa l’inesperienza. Imparo da Fiamingo e Santuccio”

