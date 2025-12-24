Luciano Darderi | In India ho commesso un errore il pollo tikka masala Non mi reggevo in piedi

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il numero 26 del mondo racconta l’incubo vissuto durante la tournée in India: dal pollo tikka masala al malore poche ore prima del match. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

