Luciana Littizzetto umilia Schlein | Per Natale

Luciana Littizzetto ha commentato con tono ironico la figura di Elly Schlein durante una puntata di Che tempo che fa. Nel suo intervento, ha fatto riferimento alle tradizioni natalizie, lasciando intendere alcune considerazioni tra il serio e il scherzo. La gag si inserisce nel contesto del programma, offrendo uno spunto di riflessione sulla comunicazione pubblica e sulle percezioni politiche in modo sobrio e diretto.

Niente da dire: rosso è rosso, Babbo Natale. E forse per questo Luciana Littizzetto ha peccato di eccesso di confidenza nella sua classica letterina a Che tempo che fa, sul canale Nove. Un elenco sterminato di regali e regalini, il mondo perfetto dell'elettore di sinistra della porta accanto.La comica torinese si siede sulla scrivania del sodale Fabio Fazio e tra battutine e battutacce sparge carbone (anzi, fango) in anticipo all’indirizzo di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Donald Trump. Non manca un po’ di ironia perfidella su Elly Schlein (segno che forse i compagni si stanno stancando anche della segretaria del Pd) mentre riserva un buffetto a Maurizio Landini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Luciana Littizzetto umilia Schlein: "Per Natale..." Leggi anche: Luciana Littizzetto indirizza la sua Letterina a Babbo Natale Leggi anche: Coppia inedita la sera di Natale nello speciale "Stanotte a Torino": con Alberto Angela c'è Luciana Littizzetto Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sondaggio, Schlein contro Conte? Chi rischia una beffa clamorosa | .it; Jannik Sinner, poiché sono italiano...: lo sfogo, tutti muti | .it; Napoli-Bologna, farsa a Riyadh: come hanno taroccato gli spalti | .it; ChatGpt, cosa non devi mai chiedere all'intelligenza artificiale | .it. Su La Nuova di oggi. Ieri sera anche Luciana Littizzetto, nella sua arguta letterina di Natale, ha ricordato - ancora una volta - - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.