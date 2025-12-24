Luci e illuminazioni natalizie non conformi | sequestrati 60 mila prodotti

SAN VITO DEI NORMANNI - Maxi sequestro operato nel Brindisino dalla guardia di finanza nell'ambito di “Natale in sicurezza”: 60 mila prodotti ritenuti non sicuri. Nel corso delle attività di servizio rivolte alla “tutela dei consumatori”, i baschi verdi della compagnia pronto impiego di Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Prodotti non conformi e decongelati oltre i limiti: sequestrati 60 chili di pesce e maxi multa per un ristorante ravennate Leggi anche: Natale sicuro, sequestrati all’Osmannoro 800mila prodotti non conformi venduti sugli scaffali Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. L'incendio dell'albero di Natale: basta un dettaglio per scatenarlo; Luminarie di Natale 2025: regole, procedure e spunti pratici per i Comuni; Video. Nigeria: a Lagos le luminarie di Natale attirano i residenti; Cosenza, sequestrati oltre 21.000 articoli tra luci led, decorazioni e accessori per l’abbigliamento natalizio. Luci e illuminazioni natalizie non conformi: sequestrati 60 mila prodotti - Operazione della guardia di finanza, nell'ambito di "Natale in sicurezza": segnalato alla Camera di Commercio competente il titolare dell'esercizio commerciale interessato dai controlli delle fiamme g ... brindisireport.it

San Vito dei Normanni: maxi sequestro di luci e decorazioni natalizie non sicure - Il sequestro è avvenuto all’interno di un esercizio commerciale di San Vito dei Normanni, dove i militari hanno individuato migliaia di articoli, in gran parte luci a LED e apparecchi di illuminazione ... giornaledipuglia.com

Le luci del Natale, la storia magica e segreta delle luminarie - Questa tradizione ha origini lontante, una storia che parla, soprattutto, d’inclusione e riscatto. ansa.it

