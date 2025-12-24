Sembrano innocue e piacevoli e fanno tanto atmosfera natalizia. Ma secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), l’invasione di fili luminosi e lampadine durante le feste determina un aumento dei consumi energetici di ben il 30% rispetto al resto dell’anno. “Parliamo di 46.400 MWh di energia (equivalente al consumo di 17.000 famiglie per un anno o di 3-4 fabbriche, ndr ) solo tra l’8 e il 6 gennaio”, spiega il presidente Alessandro Miani. Energia che corrisponde a 650 tonnellate di CO2 immesse ogni giorno in atmosfera, tra le 18.000 e le 20.000 per il periodo delle festività. Per dare un’idea, per assorbirle tutte ci vorrebbero 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Luci, alberi, cibo e microplastiche: a Natale s’inquina molto di più. Ecco i consigli per celebrare le feste rispettando il Pianeta

