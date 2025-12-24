Inter News 24 Lucescu e l’era Moratti, il tecnico rumeno ripercorre l’esperienza sulla panchina nerazzurra dell’Inter. In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Mircea Lucescu è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina dell’ Inter, soffermandosi in particolare sul rapporto con Massimo Moratti e sulla struttura di una squadra che, a suo giudizio, avrebbe potuto vincere molto di più. L’allenatore ha descritto Moratti come l’anima autentica del club, simbolo di un calcio fatto di grandi famiglie e passione diretta, ormai lontano dall’attuale gestione affidata a fondi e investitori stranieri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lucescu ricorda i tempi all’Inter: «Moratti era l’anima del club. Avevamo un attacco stellare»

