Lucca potrebbe andare alla Juventus in prestito oneroso Incontro tra il club e l’agente Beppe Riso
Lorenzo Lucca alla Juventus a gennaio? È un’idea, un’ipotesi, non ancora una trattativa. Luciano Spalletti desidera anche un attaccante oltre a un centrocampista. E li desidera a gennaio, nel calciomercato invernale. Un’idea potrebbe essere Lorenzo Lucca che piace anche al West Ham. Ne scrive Tuttosport con Nicolò Schira. Si parte da Milik il polacco che era sparito nel nulla d altre un anno e che Spalletti ha riportato in panchina. Il tecnico di Certaldo lo stima ma occorrono garanzie fisiche per poter fidarsi di lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
