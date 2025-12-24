Lucca Juve contatto diretto tra l’agente e la dirigenza bianconera! Può lasciare il Napoli a gennaio a queste condizioni | tutti i dettagli

Lucca Juve rappresenta un possibile nuovo ingresso per la Juventus, con un contatto diretto tra l’agente e la dirigenza bianconera. A gennaio, il trasferimento potrebbe concretizzarsi con condizioni specifiche, mentre sul fronte mercato si monitorano anche le situazioni di Hojlund, Lukaku e altri club come West Ham e Benfica. In questo contesto, analizziamo le opportunità e le variabili che potrebbero influenzare il prossimo mercato della Juventus.

Lucca Juve, sondaggio nel weekend: chiuso da Hojlund e Lukaku, può partire in prestito oneroso ma occhio a West Ham e Benfica. Il casting per l’attacco della Juventus si arricchisce di un nome a sorpresa, un profilo italiano che potrebbe rappresentare l’occasione perfetta per il mercato di riparazione. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il nome nuovo per il reparto avanzato di Luciano Spalletti è quello di Lorenzo Lucca. L’indiscrezione nasce da un retroscena di mercato molto recente: proprio lo scorso fine settimana è andato in scena un contatto diretto e approfondito tra Beppe Riso, potente agente del centravanti, e la dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Lucca, clamorosa novità! Schira: L'obbligo di riscatto scatta così dal 3 febbraio! Sondaggio Juve per il prestito; Lucca Juve: a gennaio può esserci l'occasione giusta.

