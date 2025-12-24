Luca Zidane spiega perché ha scelto di giocare per l'Algeria | suo padre gli ha dato un consiglio

Luca Zidane spiazza papà Zinedine: perché ha detto no alla Francia e giocherà con l'Algeria - Luca Zidane ha dichiarato di essere "orgoglioso" di rappresentare l'Algeria alla vigilia della partita in trasferta contro la Somalia, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. corrieredellosport.it

Media, Luca Zidane ha scelto l'Algeria - Luca Zidane, portiere del Granada e figlio dell'ex stella del calcio francese Zinedine, di origine algerina, ha scelto la nazionale dell'Algeria. ansa.it

«Sono felice e orgoglioso di essere qui, darò il massimo per rendere orgoglioso il popolo algerino. Tutta la mia famiglia mi sostiene. Mio nonno è felice che io sia in Algeria e che abbia preso questa decisione. » Luca Zidane, figlio del leggendario Zinedine, è - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.