Luca Zidane spiega perché ha scelto di giocare per l'Algeria | suo padre gli ha dato un consiglio
L'Algeria ha convocato Luca Zidane per la Coppa d'Africa e potrebbe portarlo anche ai Mondiali: "Penso a mio nonno. Ogni volta che vado in nazionale mi chiama e mi dice che ho fatto una buona scelta". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Luca Zidane portiere dell’Algeria in Coppa d’Africa, il figlio di Zizou si gioca pure i Mondiali 2026
Leggi anche: L’italiana Lucilla Nori spiega perché ha abbandonato Miss Universo dopo gli insulti dell’organizzatore: “Meritiamo rispetto”
Luca Zidane spiega perché ha scelto di giocare per l’Algeria: suo padre gli ha dato un consiglio - L'Algeria ha convocato Luca Zidane per la Coppa d'Africa e potrebbe portarlo anche ai Mondiali: "Penso a mio nonno ... fanpage.it
Luca Zidane spiazza papà Zinedine: perché ha detto no alla Francia e giocherà con l'Algeria - Luca Zidane ha dichiarato di essere "orgoglioso" di rappresentare l'Algeria alla vigilia della partita in trasferta contro la Somalia, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. corrieredellosport.it
Media, Luca Zidane ha scelto l'Algeria - Luca Zidane, portiere del Granada e figlio dell'ex stella del calcio francese Zinedine, di origine algerina, ha scelto la nazionale dell'Algeria. ansa.it
«Sono felice e orgoglioso di essere qui, darò il massimo per rendere orgoglioso il popolo algerino. Tutta la mia famiglia mi sostiene. Mio nonno è felice che io sia in Algeria e che abbia preso questa decisione. » Luca Zidane, figlio del leggendario Zinedine, è - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.