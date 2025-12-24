Luca Carboni annuncia il tour Rio Ari O Live nei festival

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Carboni  annuncia per l’estate 2026 nuove date di Rio Ari O Live nei festival, il calendario e i biglietti. Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese annuncia per l’estate 2026 nuove date di Rio Ari O Live nei festival, anfiteatri e luoghi storici di straordinaria bellezza della nostra la penisola. Il calendario delle prime date. 07 LUGLIO, GENOVA, ARENA DEL MARE – PORTO ANTICO 10 LUGLIO, CODROIPO (UD), VILLA MANIN ESTATE 2026 11 LUGLIO, MAROSTICA (VI), MAROSTICA SUMMER FESTIVAL VOLKSBANK – PIAZZA CASTELLO 14 LUGLIO, CERVIA, PIAZZA GARIBALDI 18 LUGLIO, CERVERE (CN), ANFITEATRO DELL’ANIMA 24 LUGLIO, FIRENZE, MUSART FESTIVAL – PARCO MEDICEO 26 LUGLIO, CERNOBBIO (CO), LAKE SOUND PARK – VILLA ERBA 1° AGOSTO, PESCARA, ZOO MUSIC FEST – PORTO TURISTICO 22 AGOSTO, LECCE, CAVE DEL DUCA 02 SETTEMBRE, MANTOVA, MANTOVA SUMMER FESTIVAL – ESEDRA DI PALAZZO TE 10 SETTEMBRE, CASERTA, REGGIA – PIAZZA CARLO DI BORBONE 13 SETTEMBRE, MACERATA, SFERISTERIO I biglietti per i nuovi concerti sono in vendita a partire dalle ore 16. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

luca carboni annuncia il tour rio ari o live nei festival

© Spettacolo.eu - Luca Carboni annuncia il tour Rio Ari O Live nei festival

Leggi anche: Carboni annuncia per l’estate 2026 nuove date di “Rio Ari O Live” nei festival

Leggi anche: Luca Carboni in tour “RIO ARI O LIVE”, nuove date in estate

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Luca Carboni annuncia il nuovo tour estivo: tappa in Friuli per il cantautore bolognese, 10 luglio 2026; Luca Carboni in tour “RIO ARI O LIVE”, nuove date in estate; Luca Carboni in tour. Le nuove date estive di ’Rio Ari O Live’; Luca Carboni torna dal vivo: un concerto estivo a Villa Manin.

luca carboni annuncia tourLuca Carboni, in tour in estate con "Rio Ari O Live" - Dopo il ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l'artista bolognese annuncia per l'estate 2026 nuove date di "Rio Ari O Live" nei festival, anfiteatri e luoghi storici di ... msn.com

luca carboni annuncia tour"Rio Ari O Live": il tour estivo di Luca Carboni passa per Villa Manin - Luca Carboni torna live nell’estate 2026: il 10 luglio appuntamento esclusivo a Villa Manin con “Rio Ari O Live”. nordest24.it

luca carboni annuncia tourCarboni annuncia per l’estate 2026 nuove date di “Rio Ari O Live” nei festival - MILANO – Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese annuncia per l’estate 2026 ... lopinionista.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.